Aktrise Ieva Florence-Vīksne pametusi Dailes teātra štata vietu

"Mani Dailes teātra vidē sāka uztraukt vairākas lietas, es par daudz ko domāju, pārdzīvoju. Tas man ir raksturīgi, vēl neesmu iemācījusies citādāk. [..] Es sāku atteikties no darbiem, jo man bija panikas lēkmes, bailes no tā, kas agrāk nav biedējis, tāpēc gribējās paslēpties vai vēl labāk — pazust no pasaules. Redzēju visu tikai drūmās krāsās, slīgu bedrē.