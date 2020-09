Monatik kopā ar Laimu Vaikuli radījis jaunu Raimonda Paula dziesmas versiju

“Man ļoti patīk Laimas dziesmas, pie kurām daudzi no mums jaunībā ir dejojuši. Jau pirmajā tikšanās reizē bija skaidrs, ka gribu izveidot kaut kādu kopīgu divu mūsu dziesmu miksu. Rezultātā samiksējām no jauna manu dziesmu “УВЛИУВТ” ar Raimonda Paula sarakstīto un Laimas izpildīto dziesmu “Я вышла на Пикадилли”. Video veidojām, ietekmējoties no Laimas agrāko videoklipu estētikas. Žēl, ka pandēmijas dēļ nesanāca filmēties kopā, taču gan jau notiks arī tas,” skaidro Monatik.