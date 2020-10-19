35 gadu vecumā miris ar Covid-19 inficējies ukraiņu influenceris, kurš sākotnēji noliedza vīrusa esamību

No Covid-19 izraisītām komplikācijām miris ukraiņu influenceris, fitnesa entuziasts un trīs bērnu tēvs Dmitrijs Stužuks, sociālajos tīklos paziņojusi viņa bērnu māte un bijusī sieva.
Stužuks, kurš ar Covid-19 inficējās atvaļinājuma laikā Turcijā, par savu slimības gaitu informēja sekotājus sociālajos tīklos.
Viņš neslēpa, ka sākotnēji noliedzis Covid-19 esamību. "Es arī domāju, ka nav nekāda koronavīrusa. Līdz saslimu. Covid-19 nav īslaicīga slimība! Tas ir smagi," rakstīja influenceris.
Slimības astotajā dienā Stužuks rakstīja, ka viņa stāvoklis ir stabils, taču jau nākamajā dienā tika nogādāts slimnīcā.
Vēl dienu vēlāk - 16. oktobrī - viņa bijusī sieva, ar kuru viņš izšķīrās pirms sešiem mēnešiem, pavēstīja, ka "Dima vairs nav ar mums, viņa sirds neizturēja."
Sieviete sacīja, ka vīrietis slimnīcā tika nogādāts ļoti smagā stāvoklī un viņam bija sirdsdarbības traucējumi.
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.