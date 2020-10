Divas vidzemnieces tiešsaistē tikušās ar hita "Sweet but Psycho" izpildītāju

Oktobrī noslēdzās “Radio TEV” un “Warner Music Baltics” kopīgi rīkotais konkurss par godu amerikāņu izpildītājas Eivas Maksas jaunā albuma “Heaven and Hell” iznākšanai.

Konkursā uzvarēja vidzemnieces Lāsma un Liāna, kuras balvā saņēma iespēju piedalīties fotosesijā profesionāla fotogrāfa un stilistu vadībā, kā arī tiešsaistē aprunāties ar hitu "Sweet but Psycho" un "Kings & Queens" izpildītāju Eivu Maksu.

Iedvesmojoties no "Heaven and Hell" albuma tematikas, fotosesijā tika pieaicināta stiliste Kristīne Čakare, grima māksliniece Baiba Tiltiņa, kā arī fotogrāfs Edijs Andersons, kurš šobrīd ir viens no pieprasītākajiem fotogrāfiem tieši mūziķu vidū. Viņš ir iemūžinājis gan stila bildes, gan koncertus pašmāju un ārzemju zvaigznēm, piemēram, grupai "Instrumenti", Edam Šīranam, LP un citiem.