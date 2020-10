Anna Lieckalniņa Halovīnu nodēvē par vandalismu

"Latvijas kontekstā šie svētki ir sveši, ņemot vērā to vēsturisko izcelsmi. Patiesībā tas saistās ar vandalismu. (..) Mūsu ir veļu laiks, kam ir pilnīgi cita attieksme pret aizgājušajiem," klāsta Lieckalniņa.

"Mēs savus aizgājējus aicinām istabā, mīļi sagaidām, pabarojam, mīļi pavadām, bet Halovīns ir par to, lai gari nesaprastu, ka jūs esat dzīvi, tāpēc ir spocīgi jāsataisās. Un tur klāt ir bailes. Es zinu, ka arī tagad Halovīns velk uz vandalismu – kaut kas tiek iebāzts atslēgu caurumos," izdevumam izsakās Lieckalniņa.

Covid-19 izplatības dēļ patlaban iedzīvotājiem būtiski ir atturēties no liekiem sociālajiem kontaktiem un nepiedalīties pasākumos, kurus apmeklē daudz cilvēku, līdz ar to Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ikvienu rūpīgi pārdomāt un labāk atturēties no Halovīna svinēšanas ārpus mājas.