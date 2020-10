Plastisko operāciju šovā pārvērtības piedzīvos transpersona

Madara daudzus gadus ir dzīvojusi kā mucā, neatklājot citiem to, kā jūtas. Šo posmu atceroties nelabprāt, jo vienīgais skaistais, kas tajā ir noticis, ir Madaras bērnu piedzimšana.

Pēc ilga laika dzīvojot diskomfortā, Madara 2019. gadā pirmo reizi devās pie psihologa, esot gatava runāt par to dzīves daļu, kas tika cītīgi slēpta. Viņa atklāja: lai arī sajūta par to, ka viņa dzīvo svešā ķermenī, ir kopš bērnības, pilnvērtīga apziņa nostiprinājusies tad, kad kopā ar psihologu tika atšķetināti vairāki notikumi bērnībā. Un tieši no tā brīža arī sākās pārmaiņu ceļš, lai Madara spētu ne vien eksistēt, bet arī dzīvot.