Saki patiesību vai apēd riebeklību: izaicinājumu pieņem Lauris Reiniks

Šoreiz spēlei ļaujas populārais dziedātājs un 360TV šova “Pasaki to skaļi” vadītājs Lauris Reiniks. Vai viņš būs gatavs atklāt, kura no Latvijas slavenībām ir pati kaitinošākā, un nesamulsīs brīdī, kad Kristīne Virsnīte izaicinās atbildēt, kuru no dziedātājām - Samantu Tīnu, Lindu Leen vai Aiju Andrejevu - viņš pēdējā brīdī pirms koncerta “atstātu aiz borta”?