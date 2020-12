Latvijas mūziķe gatavojas no Itālijas piedzīt kompensāciju

Intervijā Rumpāne stāsta, ka joprojām ir ļoti daudz neskaidrību saistībā ar viņas aizturēšanu, tāpēc viņa gatavojas no Itālijas piedzīt kompensāciju. "Tas būtu tikai godīgi. (..) Es piecas dienas nevarēju sazināties ar ģimeni, mani vecāki no uztraukuma gandrīz prātā sajuka. Es to tā atstāt negribu, jo ir iztērēta milzīga nauda, pat kredīti ņemti," notikumus atminas Rumpāne.