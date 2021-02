Lelde Dreimane komentē runas par viņas attiecību izjukšanu

Atgādinām, ka no pāra sociālajiem tīkliem pazudušas visas kopbildes, kā arī abi viens otram tajos vairs neseko.

Aktrise to skaidro šādi: "Ne viss ir tā, kā varētu šķist no malas. Mēs taču saprotam, ka gandrīz visi, kuriem ir sociālo mediju profils, ir saņēmuši ziņas vai komentārus no cilvēkiem, kurus viņi nepazīst vai ar kuriem nav ieinteresēti iepazīties. Tas joprojām neliedz dažiem cilvēkiem justies mazliet greizsirdīgiem, un šīs jūtas var negatīvi ietekmēt attiecības.