"Tas ir viss, ko es savam tēvam varēju uzdāvināt!" Lūriņa komentē svinības, kas nonākušas policijas redzeslokā

Lūriņa meita, aktrise Dita Lūriņa-Egliena, kura bijusi tēva sveikšanas organizētāja, izdevumam "Privātā Dzīve" skaidro, ka par policijā sākto pārbaudi uzzinājusi internetā un ar viņu neviens no likumsargiem neesot sazinājies: "Man nav nekāda apstiprinājuma no policijas. (..) Es pat nezinu, kā to komentēt."