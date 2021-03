Nikolass Keidžs apprecējies piekto reizi; krietni jaunāko mīļoto bildina "FaceTime"

Šī ir Keidža piektā laulība. No 1995. līdz 2001. gadam viņš bija precējies ar amerikāņu aktrisi Patrīciju Ārketi, no 2002. līdz 2004. gadam ar Elvisa Preslija meitu, dziedātāju Lizu Mariju Presliju, bet no 2004. līdz 2016. gadam - ar aktrisi Alisi Kimu. 2019. gadā Keidžs apprecējās ar Ēriku Koiki, bet abu laulība ilga vien četras dienas.