Dienā, kad sākās astronomiskais pavasaris, Pokrova kapos pulcējās nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka draugi un domubiedri. Kopš zvērīgās slepkavības aizritējis pusgads. Jau vēlāk zvērinātu advokātu birojā "Rebenoks un Vilders" TVNET Grupas tiešsaistes žurnāls Klik tiekas ar Pāvela draugu, kolēģi, juristu Mārtiņu Krieķi, kas paralēli izmeklēšanai, ko veic Valsts policija, arī pats mēģina šķetināt liktenīgās nakts notikumus. Tāpat skaidrojām, kā sadalīts mantojums un dzīves laikā uzkrātās bagātības, kāds būs kapa piemineklis un kas to uzstādīs, un kā ar dēla traģisko zaudējumu sadzīvo vecāki.

Mārtiņš Krieķis : Jā, tā ir. Kā jūs pareizi teicāt, ir laiks pirms un laiks pēc šīs traģēdijas. Mana ģimene un Pāvela tuvākie draugi katru mēnesi 20. datumā braucam uz kapiem, noliekam puķes un to visu atceramies. Mēs nesarunājam, cikos pulcēsimies, bet reizēm sanāk, ka nejauši satiekamies pie Pāvela kapa. Kāds aizbrauc no rīta, kāds pusdienlaikā. Pēdējo reizi norunātā laikā visi tikāmies, kad pēc Pāvela bērēm bija pagājušas 40 dienas.

Ar Pāvelu draudzējos no studiju gadiem. Laba sinerģija izveidojās arī profesionālajā jomā. Mums bija ļaunā un labā sadalījums - ja Pāvels bija solīds, kārtīgs un pieklājīgs, tad es varēju pateikt to, ko domāju. Mēs bijām triumvirāts – Mārtiņš Krieķis, Jānis Vilders un Pāvels Rebenoks. Kā Pāvels mūs sauca - трехголовый дракон (tulkojumā no krievu valodas trīsgalvu pūķis - red. piez.). Tagad viena galva ir nocirsta.