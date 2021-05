Dziedošās dvīnes ar dažu dienu starpību kļūst par māmiņām

"Attiecības ļoti ietekmē mūsu karjeru! Atgriežoties pie pirmā jautājuma, mūsu attiecības, kam sekoja laulības, bija viens no iemesliem kāpēc bijām nozudušas no aprites. Kad prioritāte ir ģimene un tu burtiski ceļo tai līdzi, tad ir grūti saglabāt darba ritmu, it īpaši, ņemot vērā, ka ceļojam uz dažādām valstīm, atsevišķi viena no otras un fiziski nevarējām turpināt kopīgu darbu. Mēs gan ļoti cenšamies, bet vēl tikai mācāmies atrast balansu starp ģimenes dzīvi un dziedātāju karjerām. Hokeja sezonas laikā ceļojam šurpu, turpu, bet cenšamies saskaņot savus grafikus, lai kādu laika posmu varētu vienlaicīgi atrasties Latvijā un kopā strādāt pie dziesmām un priekšnesumiem. Tas ne vienmēr ir viegli, pareizāk sakot, vienmēr ir sarežģīti - gan pārslēgties atpakaļ uz darba režīmu, gan tīri organizatoriski visu ieplānot uz to mēnesi, kad varam strādāt kopā. Toties visa vasara pieder mums! Hokeja sezonā ir pārtraukums, visi atgriežamies mājās un varam gan pilnvērtīgi strādāt, gan būt visi kopā."