Dvīņumāsas Anastasija un Katrīne Drozdovičas, zināmas arī kā "Dvīnes", nule izdevušas jau trešo dziesmu latviešu valodā un neslēpj - viņām ir lieli plāni. Par to, cik līdzīgas patiesībā ir, kā laulība ar hokejistiem ietekmē karjeru un to, ko varam sagaidīt no māsām nākotnē, - lasi intervijā.

TVNET: Kādu laiku, šķiet, bijāt nozudušas. Ar ko nodarbojaties paralēli mūzikai?

Dvīnes: Jā, tiešām bijām nozudušas. Domājam, ka katram māksliniekam ir klusāki posmi, kad ir nepieciešama atelpa, jaunās enerģijas uzņemšana un sava veida restarts. Pavisam no muzicēšanas gan nekad nesanāk atkāpties - lai arī ne publiski, bet regulāri uzstājamies privātajos pasākumos un kāzās - tās izbaudām no sirds, it īpaši ceremoniju aizkustinošos brīžus.

Paralēli mūzikai sportojam, aktīvi nodarbojamies ar jogu, gleznojam, mācāmies valodas un daudz laika un mīlestības ieguldām savās ģimenēs.

Bet nu saviem klausītājiem piedāvājat jaunu singlu “Manā prātā tikai tu”. Pastāstiet, kas ir šis “tu”?

Protams, “tu” mums katrai ir savs, bet domājam, ka šis dziesmas tekstā aprakstītās sajūtas var tikt attiecinātas uz ļoti daudzām attiecībām, iemīlēšanās stāstiem.

Tā kā gandrīz visām savām dziesmām tekstus rakstām pašas, attiecīgi arī saturs ir par mums, par mūsu sajūtām, piedzīvoto, loloto un izsapņoto. Vienā dziesmā tas var būt vairāk no vienas māsas pieredzētā, otrā no otras māsas, bet tik un tā vienmēr, rakstot dziesmas, mēģinām tās noformulēt ar cerību, ka daudzi klausītāji tur sadzirdēs kaut ko tuvu un personīgu sev pašiem.

Arī videoklips ļoti gaumīgs izveidots! Jums vienmēr vizuālais tēls ir bijis svarīgs. No kā smeļaties iedvesmu?

Mīļš paldies! Jā, tik tiešām, sevi uzskatām par cilvēkiem, kas ir orientēti uz vizuālo saturu. Tas mums vienmēr ir bijis svarīgs un interesants, līdz ar to visas mākslinieciskās izpausmes mūsu gadījumā vispirms rodas vizuālajā formā, arī mūzika -

vispirms redzam bildi, no kuras arī attīstām stāstu.

Arī cilvēki, kurus izvēlamies komandai, - operators, stilists, fotogrāfs utt. - ir tie, kuru gaumi mēs pētām un atzīstam.

Iedvesmojamies no ļoti daudzām lietām - no ārzemju slavenībām, no "Instagram", no dabas un atmosfēras, bet vienmēr paliekam uzticīgas savai personīgajai gaumei.

Un no kā smeļaties iedvesmu muzikāli?

Mūzikā vairs nemeklējam elkus, mūsu ikdienas mūzikas pleilistēs ir simtiem ne pārāk zināmu mākslinieku, iedvesma saliekas no ļoti daudziem elementiem, ko sadzirdam sev apkārt.

Nemēģinām speciāli pielāgoties kādam formātam - kas no mums nāk, tas arī nāk, nevaram radīt to, kas nav patiess mūsu būtībai.

Arī mūzikas producentus, ar kuriem sadarbojamies, izvēlamies, balstoties uz savu mūzikas gaumi.

Kas, jūsuprāt, ir šā brīža “karstākais” izpildītājs Latvijā?

Šī ir jau trešā dziesma latviešu valodā, lai gan iepriekš dziedājāt angļu mēlē. Kā nolēmāt pievērsties dziesmu rakstīšanai mūsu pašu valodā?

Jā, šī ir jau mūsu trešā dziesma latviski pēdējo gadu laikā, bet otrā, kurai vārdu autores esam mēs pašas. Arī agrāk, mūsu muzikālās karjeras sākumā, bijām uzrakstījušas dažas dziesmas latviešu valodā, ar kurām joprojām uzstājamies, bet tad ilgāku laiku pieturējāmies pie angļu mēles, jo tā jutāmies vairāk “savā ādā”. Tagad gan jūtam, ka varam dziedāt arī latviski! Pēc pēdējām mūsu latviešu dziesmu relīzēm sajutām daudz stiprāku atgriezenisko saiti ar latviešu klausītāju, kas bija ļoti patīkami - tad arī sapratām, ka mūsu latviešu dziesmas atradīs savu klausītāju. Turklāt viens otram netraucē - paralēli turpināsim darbu pie angļu dziesmām, kuras būs domātas citam tirgum.

FOTO: Edijs Andersons

Kā jau dvīnes – esat vizuāli ļoti līdzīgas, bet jums noteikti ir kādas rakstura atšķirības. Kā atšķiraties viena no otras?

Pēc rakstura mēs tik tiešām esam diezgan atšķirīgas. Protams, līdzīgākas, nekā, ja salīdzinātu divus svešiniekus, bet tāpat mums katrai ir izteiktas rakstura iezīmes, kuras nav tik pamanāmas otrai.

Anastasija ir aktīvāka, asāka, runātīgāka, daudz vieglāk atrod kopīgu valodu ar citiem cilvēkiem, savukārt Katrīne ir mierīgāka, maigāka, klusāka, varētu teikt, kārtīgāka.

Ticam, ka mēs gan duetā, gan dzīvē viena otru ideāli papildinām un veidojam universālo savienojumu, kas mums palīdz dažādās gan darba, gan dzīves situācijās.

Nereti māsām un brāļiem mēdz būt atšķirīgs viedoklis un pat strīdi par vienu un to pašu tēmu. Kā jums izdodas tik veiksmīgi un organiski sastrādāties?

Arī mums nereti viedokļi atšķiras, kas, protams, nav patīkami un ļoti traucē darba procesam, bet visas nesaskaņas risinām garās diskusijās.

Pēc būtības, kam stiprāki argumenti - tas arī uzvar, bet šad tad arī apzināti piekāpjamies, lai diskusija nepārvērstos par strīdu,

jo strīdēties mums, kā noteikti arī visiem, ļoti nepatīk un to darām ļoti reti.

Domājam, ka vislabāk sastrādāties mums palīdz cieņa un rūpes vienai par otru - bieži vien mums par savu taisnību ir svarīgāka māsas labsajūta un komforts, tāpēc cenšamies būt iejūtīgas viena pret otru.

Atgriežoties pie jaunā singla... Vai tas nozīmē arī jaunu albumu?

Pētot mūsdienu tendences populārajā mūzikā, esam secinājušas, ka albumiem vairs nav lielas jēgas. Tāpat par klausītākajām albuma dziesmām kļūst atsevišķi izdotie singli un arī straumēšanas vietnēs aktīvāk klausās tieši singlus. Mēs gan neizslēdzam tādu iespēju, ka mums tomēr varētu sagribēties izveidot kādu konceptuālu albumu vai arī mūsu iecerēto stāstu nevarēs izstāstīt tikai vienā singlā un tāpēc stāsts būs jāizstāsta caur albumu.

Bet pagaidām koncentrējamies uz singliem,

strādājam pie programmas latviešu valodā, aktīvi rakstām dziesmas. Gribam sarakstīt ļoti daudz, lai varētu no tām izvēlēties un singlu veidā realizēt pašas labākās.

FOTO: Edijs Andersons

Tas ir visai interesanti, ka abas esat precējušās ar hokejistiem... [Anastasija ir laulībā ar vārtsargu Kristeru Gudļevski, bet Katrīne - ar aizsargu Edgaru Dīķi - red.] Par sportistu mīļotajām dzirdēts, ka jāsaskaras ar nemitīgu ceļošanu un citām lietām, kas ietekmē ikdienas rutīnu. Vai attiecības ietekmē jūsu karjeru?

Attiecības ļoti ietekmē mūsu karjeru! Atgriežoties pie pirmā jautājuma, mūsu attiecības, kam sekoja laulības, bija viens no iemesliem kāpēc bijām nozudušas no aprites. Kad prioritāte ir ģimene un tu burtiski ceļo tai līdzi, tad ir grūti saglabāt darba ritmu, it īpaši, ņemot vērā, ka ceļojam uz dažādām valstīm, atsevišķi viena no otras un fiziski nevarējām turpināt kopīgu darbu. Mēs gan ļoti cenšamies, bet vēl tikai mācāmies atrast balansu starp ģimenes dzīvi un dziedātāju karjerām.

Hokeja sezonas laikā ceļojam šurpu, turpu, bet cenšamies saskaņot savus grafikus, lai kādu laika posmu varētu vienlaicīgi atrasties Latvijā un kopā strādāt pie dziesmām un priekšnesumiem. Tas ne vienmēr ir viegli, pareizāk sakot, vienmēr ir sarežģīti - gan pārslēgties atpakaļ uz darba režīmu, gan tīri organizatoriski visu ieplānot uz to mēnesi, kad varam strādāt kopā. Toties visa vasara pieder mums! Hokeja sezonā ir pārtraukums, visi atgriežamies mājās un varam gan pilnvērtīgi strādāt, gan būt visi kopā.

Kādi ir tuvākie nākotnes plāni mūzikas lauciņā?

Plānos ir jaunas dziesmas latviešu valodā! Jauni klipi un pārsteigumi. Pavisam drīz prezentēsim jaunu, rudenīgam noskaņojumam piemērotu dziesmu sadarbībā ar kādu latviešu dziedātāju, kura vārdu pagaidām neatklāsim. Ļoti ceram, ka turpmāk būsim regulāras ar jauno dziesmu izdošanu, plānu ir daudz, tik pie tiem ir jāpieturas!

Ko jūs ieteiktu TVNET lasītājiem, rudens drūmā noskaņojuma novēršanai? Un kā pašas plānojat pavadīt rudeni?

Mēs pašas pavadīsim rudeni iegrimušas darbos, bet TVNET lasītājiem novēlam spēt izbaudīt katru mirkli. Daba maina savas krāsas, un tas ir brīnumaini! Klausieties mūsu dziesmu, lasiet grāmatas zem siltas segas, cepiet ābolu pīrāgus, ejiet garās pastaigās un paturiet sirdīs vasarā sakrāto siltumu!

