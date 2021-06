Samanta Tīna atklāj vienu nodarbi, kurā sevi nekādi nevar iedomāties

Viņa godīgi atklāja – no dārza darbiem pašmāju zvaigzni neuzrunā pilnīgi nekas, un nav tādu lietu, kuras viņa labprāt darītu. “Protams, es arī esmu par to, ka ir daudz foršāk, ja tu piemājas dārziņā pats izaudzē savu gurķīti, tomātiņu, salātiņu. Šobrīd veikalos paskatoties, cik maksā mājsaimnieku produkcija, – tas ir kosmoss! Tie, kas nāk no Polijas un Spānijas, jau nav ne tomāts, ne gurķis. Tējas un visas šīs lietas no mammas dārziņa nonāk arī manās mājās,” komentēja slavenība.