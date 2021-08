Svinīgi atklāta STV Pirmā! un 360TV jaunā sezona; gaidāmi "karsti" jaunumi

“Pasaki to skaļi - unikāls, ar sirsnību piepildīts šovs, kurā Lauris Reiniks un Elīna Fīrmane iedvesmo pateikt paldies saviem “dzīves skolotājiem”

No sirds pateiktiem vārdiem piemīt īpašs spēks – par to jau no 1. septembra kanāla 360TV skatītāji pārliecināsies jaunajā “Pasaki to skaļi” sezonā, kas sola daudz pozitīvu mirkļu, vērtīgu sarunu un patiesu emociju! Iemīļotā šova vadītāji Elīna Fīrmane un Lauris Reiniks būs liecinieki, ka apkārt ir tik daudz sirdssiltu cilvēku, kuri bijuši viens otram līdzās grūtā brīdī, palīdzējuši piecelties, sasniegt jaunas virsotnes un atrast savu īsto dzīves aicinājumu. Iemīļotas pašmāju slavenības – Agnis Čavars, Ingrīda Circene un Ausma Ziedone Kantāne, Igo, Evita Zālīte, Viktors Lapčenoks, Juris Cālītis, Žoržs Siksna, Žanna Dubska, Aleksandrs Pavlovs un daudzi citi – visas Latvijas priekšā pateiks skaļu paldies saviem dzīves skolotājiem, tuviem draugiem un nejauši satiktiem cilvēkiem, kas neatgriezeniski izmainījuši viņu dzīvi. Katrs “paldies” vienmēr ir kā negaidīts pārsteigums, kas sniedz gandarījumu un pozitīvas emocijas, jo kopā būšana ir vērtīgākais dārgums, ko varam viens otram dāvāt!