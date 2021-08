"Man negribējās precēties." Basketbolista Biedriņa sieva atklāti par abu attiecībām

"Es sākumā vispār biju pret laulībām, man negribējās precēties. Man likās, ka tas nav vajadzīgs. Bet tad pieteicās un piedzima bērns, un tad sajutu, ka tomēr vēlos nostiprināt šīs attiecības. Īstenībā to Amerikā ļoti varēji just, ka esi nevis sieva, bet gan vienkārši draudzene, bērna māte. Tieši Amerikā es sajutu šo spiedienu, bet pēc tam tas viss organiski atrisinājās. Sākumā bija doma aizlaist uz Lasvegasu un apprecēties, bet sapratām, ka nevaram nodarīt to mūsu vecākiem. No tā tāpat nebūtu nekādas jēgas, jo laulības vēlreiz ir jāreģistrē arī Latvijā," smejas Madara.