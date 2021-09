Laurim Reinikam nākas atvainoties kaimiņiem par slavenas influenceres izdarībām

Šova pirmā sērija, kas pie 360T skatītājiem nonāca 4. septembrī, iesākas ar to, ka Laurlācim bija jāparūpējas par kompānijas nogādāšanu Rīgas lidostā.

Pēc Magones "ielādēšanas mašīnā" Laura piecos rītā ieradās Laura Reinika, pie viņa mājas skaļi atskaņojot grupas "ABBA" dziesmu "Mamma Mia", par ko no kaimiņiem saņēma draudus izsaukt policiju.

"Paldies dievam, ka mani kaimiņi nezina, kas tas ir un kam par godu... es ļoti atvainojos visam "Panorama Plaza" kompleksam un garāmejošajiem cilvēkiem piecos no rīta," nosaka Reiniks.

Kā jau ziņots, katram no četrotnes ir viena diena, lai pārsteigtu ceļabiedrus. Kura no slavenībām ceļabiedrus priecēs ar visinteresantāko izklaides programmu, gardākajiem ēdieniem un emocijām piepildītāko dienu? Kuri divi no viņiem izpelnīsies iespēju doties jau nākamajā "Četri uz koferiem" tūrē? Smiekli, pārpratumi, lieliska kompānija un aizraujošas dēkas - tas viss skatītājus gaida šova jaunajā sezonā!