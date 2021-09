Igo atklāti par smago autoavāriju

Viena no tām bija jaunībā, kad dziedātājs nokrita no 14 metru augstuma. "Es biju atgriezies no Viļņas, tur kā reiz bija noticis rokfestivāls, kurā biju ieguvis ļoti augstu novērtējumu, spēlējot vijoli un dziedot, tā varbūt pat bija pirmā vieta. Es Liepājā pārvietojos pusmetru virs zemes, jo likās, ka nu jau viss ir sasniegts. Tā es tur staigāju no vienas alus mucas pie otras. Es tāds līksms tur biju kādu dienu varbūt, un tad bija skaidrs, ka man pa pēdām nāk Agra, mana pirmā sieva. Kaut kur kāds mani nostučīja. Metalurga kultūras namā mums bija mēģinājumu istaba. Es tā kā pamukdams uzgāju augšā pa kāpnēm, kamēr uz skatuves spēlēja grupa "Credo". Tad, kad koncerts bija beidzies, es pa maliņu aizgāju līdz vidum un pēkšņi ieraugu, ka tur stāv Agra, kas saka: Iguci, ejam mājās. Es kaut kā gāju pa taisno pie viņas, nevis pa maliņu.