Kašers satraucies par slavas nastu un izdegšanu; cieš arī viņa laulība

"Viens starpgadījums pēc otra, viens e-pasts pēc otra, un es uzvelkos. Lielākā problēma, kas šobrīd ir manī un arī Jānī, ir tas, ka nemākam pateikt nē. No šīs te lielās problēmas iziet daudzas mazas problēmas, ar kurām sakaramies ikdienā. Protams, tas ietekmē mūsu attiecības. Jānis bieži vien ir mans zibensnovedējs," kanāla STV Pirmā! realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra” stāsta Kaspars.

Viņš uzskata - jo slavenāks, ietekmīgāks un veiksmīgāks tu kļūsti, jo vairāk cilvēki redz tikai to, ka esat smuki kā konfektes. Turklāt, viņiem esot draudzīgiem un pieejamiem, cilvēkiem rodas iespaids, ka viņi var jebkurā laikā nākt klāt un kaut ko prasīt no pāra, piemēram, kopbildi vai ierunāt video apsveikumu. "Tā otrā puse, ko citi neredz, ir tie sabojātie nervi, dusmu izvirdumi," tā Kašers. Par to ir ko teikt arī Jānim: "Beigās cietīšu es, cietīsi tu, un tas vairs nebūs produktīvi."