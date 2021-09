Sāra Džesika Pārkere ar emocionālu ierakstu piemin pāragri mirušo "Seksa un lielpilsētas" aktieri

Nu aktrise vietnē "Instagram" dalījusies ar vairākām kopbildēm, kā arī emocionālu ierakstu, atklājot, kādēļ ilgu laiku nekomentēja notikušo: "Tas ir bijis nepanesami. Dažreiz klusums arī ir paziņojums. No smaguma. Sāpēm. 30+ gadu draudzības zaudējums. Īsta draudzība, kurā ir atļauti noslēpumi, piedzīvojumi, dalīta profesionālā ģimene, patiesība, koncerti, ceļojumi, maltītes, vēlas nakts sarunas, savstarpēja ziedošanās būt par vecākiem un visas sirdssāpes un prieks, kas nāk kopā ar to, uzvaras, vilšanās, bailes, dusmas un gadi, kas pavadīti filmēšanas laukumā (it īpaši Kerijas dzīvoklī) un smiekli vēlā vakarā - gan kā Stenfordam un Kerijai, gan kā Villijam un Sārai Džesikai Pārkerei."