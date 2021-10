Britnija Spīrsa pirmo reizi komentē kustību, kas izglāba viņu no tēva pazemojošās aizbildniecības

Citā ierakstā viņa pateicās kustībai #FreeBritney, kas aizsākās 2019. gadā: "Man nav vārdu... Pateicoties jums un jūsu nepārtrauktajai izturībai manis atbrīvošanai no aizbildniecības, mana dzīve tagad iet pareizajā virzienā. Pagājušajā naktī es divas stundas no vietas raudāju, jo mani fani ir paši labākie, un es to zinu. Es jūtu jūsu sirdis, un jūs jūtat manējo."