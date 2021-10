Dziedātāja Alise Haijima TV kameru priekšā ļaujas kaislīgam skūpstam

Kā jau ziņots, Alise jau iepriekš, runājot par attiecībām, atklājusi, ka viņai nepatīk spēlēt spēlītes vai būt toksiskās attiecībās. Ja kaut kas tiešām patīk vai nepatīk, tad tā arī skaidri un saprotami pasaka. Neskatoties uz mūsdienu jaunatnes ātro attiecību un partneru maiņu, Haijima tic īstai mīlestībai un stabilām ilgtermiņa attiecībām: "Tieši tāpēc arī pieteicos dalībai "Mīla kemperī". Es ticu liktenim. Un jā, es ticu laulībām. Es gan neatbalstu laulības kā instrumentu otra cilvēka noturēšanai, jo tas ir nepareizi. Ja abi to vēlas, tad kāpēc gan ne. Man kā meitenei jau no bērnības ir tas sapnis apprecēties baznīcā, pie altāra, ar baltu kleitu, plīvuru, gredzenu un to visu. Laulības priekš manis nozīmē to, ka vīrietis apstiprina, ka viņš vēlas būt kopā ar mani. Protams, nav jāprecas, lai pateiktu, ka otru mīl, vai sajustu tuvību. Laulības un gredzens nav obligāti vienādības zīme mīlestībai. Tas katram ir individuāli."