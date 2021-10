Foto ⟩ Bijušie mīļotie Lelde Dreimane un Kaspars Zāle svin perfektās kāzas

Seriāls “Perfektās kāzas” stāsta par vienu dienu kāda jaunā pāra dzīvē, ko atveido Lelde Dreimane un Kaspars Zāle (abi aktieri agrāk bija pāris dzīvē - red.). Līgavas uzticība tiek pārbaudīta, kāzu dienā negaidīti uzrodoties viņas bijušajam vīrietim, kuru atveido talantīgais lomu meistars Mārtiņš Meiers. Meiera atveidotais varonis ir it kā pavisam nevainīgs kāzu operators, kura pienākums ir būt klāt tur, kur citiem tas liegts, un fiksēt visus svarīgās dienas notikumus, no kuriem liela daļa no kāzu filmu lentes, visticamāk, tiks izgriezta nepiemērotā aizkulišu satura dēļ. Sarežģījumus rada apstāklis, ka līgavas jūtas pret bijušo mīlnieku vēl nav pavisam dzisušas, radot intrigu visu sēriju garumā – vai viņa šo pārbaudījumu izturēs un neļausies vesties atmodinātu jūtu pavadā?