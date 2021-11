Slavena jūtūbere, kura šogad "iznāca no skapja", paziņo par šķiršanos no draudzenes

"Es par to vēl neesmu runājusi publiski, bet mēs izšķīrāmies. Taču viņa joprojām ir mana labākā draudzene. Es ar viņu runāju vakardien, viņa man nesen uzdāvināja jaunu kucēnu. Viņa ir lieliska. Viņa šobrīd izbauda savu dzīvi, un es - savu," Hiltonei atklāja interneta slavenība.

Jau vēstīts, ka Siva šā gada sākumā sociālajos tīklos publiskoja nepilnu 15 minūšu garu video, kur "iznāca no skapja". Uz kāda fana lūgumu precizēt savu seksuālo orientāciju Siva atzina, ka vēl nav gatava to atklāt. "Es esmu par to domājusi, un iemesls, kāpēc neesmu gatava atbildēt, ir tāds, ka es pati īsti nezinu atbildi. Man šķiet, ka visi cilvēki ir lieliski," norādīja Siva.