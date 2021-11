"Randiņa vakars!" Porziņģis ar draudzeni iepozē "karstā" kopbildē

Spēlētājs norādīja, ka atbrīvošanās no muguras sāpēm prasīja kādu laiku, un viņš pats saprata, ka nav labi atgriezties, kamēr nevar izdarīt visu kā nākas.

"Tagad pazīstu savu ķermeni labāk, strādāju ar to un esmu iemācījies, kā no daudzām mikrotraumām vai sastiepumiem atbrīvoties ātrāk," teica Porziņģis. "Jutos labi pirmssezonā, taču tad notika šis. Es nenolaidu galvu, pateicu sev, ka situācija ir tāda, kā ir. Tiec vaļā no tās, cik ātri vien iespējams, atgūsti veselību un ej spēlēt."