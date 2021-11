Noskaidroti šova "X Faktors" pusfinālisti

Ar kārtējo brīnišķīgo priekšnesumu un dziedājumu žūriju pārsteidza šarmantā Grēta Grantiņa, kura dziedāja vienu no populārākajām Igo dziesmām “Nakstvārdi”. Žūrija šo priekšnesumu atzina kā ļoti emocionālu un viņai piestāvošu, salīdzinot viņu ar pašmāju Adeli. Savā otrajā uznācienā Grēta izpildīja diametrāli pretēju dziesmu – Maikla Džeksona “Rock With You”. Žūrija pēc priekšnesuma Grētai veltīja stāvovācijas. “Tev ļoti labi sanāca. Deja arī bija organiska,” tā teica Marats Ogļezņevs.

Pamatīgu ballīti uz skatuves uzgrieza Diona Liepiņa, izpildot grupas “Katrine And The Waves” dziesmu “Walking On Sunshine”. Marats Ogļezņevs par viņas priekšnesumu izteicās šādi: “Uzdevums tev bija sarežģīts, bet tu tiki labi galā ar dziedāšanu. Mums visiem bija jājūt līdzi.” Savā otrajā dziesmā Diona uz skatuves pulcēja “skatītājus”, kuri nespēja ne aci noraut no viņas izpildītās popmūzikas karalienes Adeles dziesmas “Easy On Me”. Šī dziesma neatstāja vienaldzīgos, jo žūrija palika bez vārdiem.