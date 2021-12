Neraugoties uz šķiršanos, Kardašjana publiski uzliela Vestu

Amerikāņu uzņēmēja un realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzne Kima Kardašjana nule saņēma "People’s Choice Awards" balvu kā "Gada modes ikona" un uzrunā veltīja īpašus vārdus arī savam šķirtajam vīram, reperim Kanjem Vestam.