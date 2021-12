Atklāts Samantas liktenis seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājumā

Skatītāju iemīļotais seriāls aizsākās 1994. gadā, un līdz 2004. gadam tam uzņemtas sešas sezonas (kopumā 94 sērijas), stāstot par četrām draudzenēm Ņujorkā. Seriāls piedzīvoja arī divas filmu ekranizācijas - 2008. gadā tika uzņemta pirmā "Seksa un lielpilsētas" filma, kurai 2010. gadā sekoja tās otrā daļa (Sex and the City un Sex and the City 2).