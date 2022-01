Britnija Spīrsa jaunajā gadā atbrīvojas no nevēlamiem cilvēkiem, tostarp, atseko māsai "Instagram"

Kā zināms, 18. janvārī klajā nāks Džeimijas Linnas memuārs "Lietas, kuras man vajadzēja pateikt" (“Things I Should Have Said”). Ziņots, ka Britnijas māsa nomanīja grāmatas nosaukumu pēc tam, kad saņēma kritiku no dziedātājas faniem. Memuārs sākotnēji tika saukts "Man jāatzīstas" (I Must Confess), kas ir rindiņa no Britnijas Spīrsas 1998. debijas singla “…Baby One More Time”.