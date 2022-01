DJ Rudd: Eksistē pilsoņi, kuri domā, ka uzrakstīt un izpildīt dziesmu ir tikpat viegli kā tvītot, sēžot uz poda

Izpildītājiem viņš novēl atcerēties to, cik daudz no savas dzīves viņi veltījuši mūzikai un to, ka tieši mākslinieki liek cilvēkiem just, dziedāt līdzi un dejot. "Un pats par sevi tas ir brīnums. Nedevalvējiet sevi un sevis radīto svešu viedokļu dēļ. Viedokļu “autori” nespēj radīt. Kur nu vēl brīnumus. Tikai aiziet uz tualeti un… Ietvītot," tā Rudd.