Bērnu dziesmiņa lauž rekordu un sasniedz 10 miljardus skatījumu "YouTube"

Pašlaik ar 7,7 miljardiem skatījumu otrs populārākais videoklips "YouTube" ir puertorikāņu dziedātāja Luisa Fonsi un repera "Daddy Yankee" izpildītais hits "Despacito", bet trešajā vietā ar 6,1 miljardu skatījumu ir kanāla "LooLoo Kids" bērnu dziesma "Johny Johny Yes Papa", kas apsteidz britu mūziķa Eda Šīrana dziesmas "Shape of You" videoklipu, kurš vietnē skatīts 5,58 miljardus reižu. Viza Halifas un Čārlija Pūta hits "See You Again", kuru 2017. gadā no skatītāko "YouTube" klipu troņa gāza "Despacito", pašlaik ierindojas piektajā vietā ar 5,3 miljardiem skatījumu.