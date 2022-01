Skatītāju iemīļotais šovs "Četri uz koferiem" atgriežas ar jauniem varoņiem

Savukārt kādā no dienas uzdevumiem aktieriem būs jādemonstrē savas spējas izlikties par citu grupas dalībnieku – kā viņi ar to tiks galā un vai ceļabiedri pēkšņi neuzmetīs lūpu par pārāk precīzu tēlojumu? Un, protams, visam pa vidu neiztrūkstošais naudas jautājums - ko darīt, ja tās paliek pavisam maz?

Arī šajā sezonā noteikumi paliek nemainīgi - lai arī intereses un vēlmes katram ceļotājam krasi atšķirīgas, budžets - 2000 eiro apmērā - visiem viens, padarot sacensības patiesi intriģējošas. Vai ar to pietiks naktsmājām, transportam un maltītēm? Kura no slavenībām būs izplānojusi neizmirstamu izklaides programmu, bet kura tērēsies uz nebēdu, nedomājot par to, vai naudas pietiks arī pārējām ceļojuma dienām? Un ko darīt, ja par uzvarētāju kļūst kāds, kurš to galu galā nemaz tik ļoti nav pelnījis?