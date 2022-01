TV ekrānos atgriežas Valdis Melderis

“Divdesmit gados tu domā, ka izmēram ir nozīme, 40 gados tu to zini pavisam droši. Nu nē, es jokoju! Patiesībā, ap 40 tu esi iemācījies apieties ar to, kas ir, un nesūdzēties par to, kā nav," saka Valdis Melderis un aicina rotaļīgi parunāties par drosmīgām tēmām, jo “kādam taču tas ir jādara!” Pirmā Valda Meldera viešņa būs lieliskā Baiba Sipeniece, un abu atraktīvo personību satikšanās skatītājiem būs kā neizmirstams piedzīvojums, jo netrūks nedz negaidītas atzīšanās, nedz koķetu joku un gaumīga humora.