Bijušais Eirovīzijas dalībnieks Roberto Meloni pauž skarbu viedokli par šā gada atlases joku dziesmām

Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētājgrupas Pirates of the Sea dalībnieki Jānis Vaišļa (no kreisās), Aleksandra Kurusova, Roberto Meloni un Candy piedalās preses konferencē muzikālajā krodziņā Čau, Rasma pirms izlidošanas uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Serbijā. FOTO: Ieva Čīka/LETA