Porziņģis devies eksotiskā ceļojumā ar mīļoto Lauru un abu draugiem

Šobrīd NBA ir Visu zvaigžņu spēles pārtraukums un Kristapam Porziņģim no 17. līdz 25. februārim spēles "Wizards" sastāvā nenotiek.

Arī Porziņģa mīļotā Laura publicējusi fotogrāfijas no atpūtas Meksikā. Vizla publiskoja fotogrāfijas no lidojuma privātajā lidmašīnā, kā arī fotogrāfijas no Tulumas džungļiem.