Porziņģa mīļotā atbalsta basketbolistu viņa debijā "Wizards" rindās

Vizla vietnes "Instagram" īsajos stāstiņos dalījās ar video no "Wizards" laukuma. Vienā video dzirdams, kā tiek pieteikta Porziņģa debija, otrā video - spēles rezultāts.

Latviešu uzbrucējs laukumā bija tikai 21 minūti un 19 sekundes, šajā laikā realizējot trīs no četriem tālmetieniem, četrus no astoņiem divpunktu metieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņa kontā arī piecas izcīnītas bumbas zem groziem, divi bloķēti metieni un trīs personīgās piezīmes, kā arī ar +/- rādītājs +1.