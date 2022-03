Porziņģa draudzene ar šiku nosvin sportista sezonas rezultatīvāko spēli

Porziņģis piekto reizi sezonā guva 30 un vairāk punktus, otro reizi paveicot to kā "Wizards" basketbolists. Latvietis trešdien spēlēja 28 minūtes un 56 sekundes, realizējot astoņus no 12 divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un desmit no 13 "sodiņiem".