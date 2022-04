Pie skatītājiem nonāks seriāla "Viņas melo labāk" noslēdzošā sezona

Seriāls ir sasniedzis savu noslēguma fāzi – jaunajā sezonā sagaidāmi dažādi atrisinājumi iemīļoto varoņu dzīvēs un sezonas noslēgumā arī kāzas. Skatītājiem būs iespēja sekot līdzi lielām pārmaiņām Martas dzīvē. Viņa satiks jaunu, apburošu un bagātu vīrieti Sašu. Marta būs pārliecināta, ka atradusi savu īsto mīlu, bet viss nebūs tik rožaini, jo mīlestība būs padarījusi Martu aklu un viņa neredzēs jaunā sirdsāķīša patieso būtību un nodomus.

Olgas dzīvē sāksies jauns etaps, jo viņa izšķirsies no Kostjas. Martas jaunais vīrietis Saša viņai piespēlēs savu, it kā romantisko draugu Ansi, kuram būs savtīgi nolūki attiecībā uz Olgu. Kostja šo situāciju novēros no malas un kļūs greizsirdīgs, radot mīlnieku starpā mīlas trīsstūri. Vai viņam izdosies izglābt Olgu no šī despota Anša?

Pārmaiņas skars arī Roberta dzīvi. Sezonas ievadā atradīsies viņa īstais tēvs Stefans, kurš slimo ar nāvējošu slimību. Viņš vēlēsies izstāstīt Robertam kādu noslēpumu, bet nepaspēs to izdarīt. Stefana ienaidnieki domās, ka Roberts zina par šo noslēpumu, tāpēc sāks viņu vajāt. Lai arī kā Roberts censtos izstāstīt citiem par to, neviens, izņemot Ilonu, viņam neticēs. Kāds negaidīts pavērsiens viņa dzīvē šo noslēpuma atklāšanu apraus pilnībā.

10. sezonā seriālam pievienosies 10 jauni varoņi – Martas draugs Saša (Anatolijs Fečins), Roberta sieva Ance (Ilze Blauberga) ar meitu Unu un dēliem Leo un Marku, Sašas draugs Ansis (Kārlis Freimanis) un daudzi citi tēli mazākās, epizodiskās lomās. Jaunajā sezonā uz nelielām ainām atgriezīsies arī vairāki, iepriekšējās sezonās iemīļoti tēli.

“Seriāls ir liela daļa no manas dzīves – tomēr 10 gadus sadzīvoju ar Martas tēlu, pat bieži radot skatītājiem ilūziju, ka esmu arī tāda dzīvē. Ja iesākumā neticējās, ka šim seriālam būs tik ilgs mūžs, tad tagad neticas, ka tas varētu beigties. Mūsu veiksme bija lietuviešu režisors Sigitas Račkis, kurš iemācīja latviešu aktieriem kadrā nebaidīties būt temperamentīgiem, pilnasinīgiem un īstiem. Savienojot to ar humoru, radās skatītājam tik iemīļotie tēli. Visi aktieri bija aizrāvušies, visiem patika filmēšanas, mēs strādājām ar prieku un tas ir redzams arī ekrānā. Ar mūsu seriālu ir uzaugusi vesela bērnu paaudze, jo to ļoti iemīļoja pat paši mazākie skatītāji,” stāsta ilggadējā seriāla aktrise Evija Krūze (agrāk Skulme).

“Mums visiem ir skumji, ka šī ir pēdējā sezona, bet tajā pašā laikā esam priecīgi par padarīto un ar nepacietību gaidām seriāla parādīšanos ekrānos. Šajā sezonā pievienojas vairāki jauni aktieri, kuri ļoti paspilgtinās seriāla norisi un notikumus. Skumstam par viņsaulē aizgājušo aktieri Gunti Skrastiņu – viņa aktiermeistarība būs redzama šajā sezonā. Starp seriāla varoņiem ir sagaidāma mīlestība un tā būs ļoti dažāda. Uzplauks jauns un interesants mīlas stāsts, savukārt zem cita mīlas stāsta slēpsies afēra. Būs šķiršanās, meli, krāpšana, nolaupīšana un vēl daudz dažādu notikumi ar perfektu noslēgumu,” norāda seriāla producente Ieva Salceviča.