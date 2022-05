Saderinājusies grupas "t.A.T.u." dziedātāja Ļena

Atgādinām, ka Ļenas Katinas un Jūlijas Volkovas duets "t.A.T.u." tūkstošgades sākumā iekaroja ne tikai Krievijas, bet arī pasaules topus ar savu lesbiešu-meiteņu tēlu un singlu angļu mēlē "All The Things She Said". Krievu valodā šī dziesma saucās "Es sajuku prātā" ("Я сошла с ума").