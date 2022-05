Andželīna Džolija dalās ar piedzīvoto Ukrainā

Vietnē "Instagram" aktrise publiskoja fotogrāfijas, kurās redzama apciemojot bērnus vienā no Ļvivas slimnīcām. Džolija pastāstīja par kādu akmeni, kuru viņai parādījusi maza meitenīte.

"Kad pirms dažām dienām biju Ļvivā, man parādīja "īpašo akmeni", ko bija atradusi maza meitene. Mazā meitene nesaprata, ka akmens, ar kuru viņa spēlējās, patiesībā ir spridzekļa gabals. Turot to plaukstā, var just, ka tas ir robains un smagāks, nekā varētu iedomāties. Tā spožums un neparastā āriene noteikti piesaistīja bērna uzmanību. Kad sprāgst bumba vai šāviņš, trieciena punkta tuvumā esošo cilvēku ķermeņos ieduras asas smagā metāla lauskas. Daudziem bērniem, kuri bija klāt Kramatorskas dzelzceļa stacijas spridzināšanā, nesen no ķermeņa tika izņemti šrapneļa gabali – tas bija grūts un sāpīgs process.