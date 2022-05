Kardašjanu māsiņa salauzusi savu miljons dolāru vērto saderināšanās gredzenu

Aprakstot notikušo, Kortnija atzina, ka tā ir, iespējams, viena no briesmīgākajām lietām, ko viņa savā dzīvē izdarījusi. "Es sēdēju uz grīdas un locīju drēbes. Es noņēmu gredzenu un noliku to sev blakus, domājot, ka tas tur būs drošībā. Pēc tam man nācās kaut ko noņemt no skapjaugšas, un, kad kāpu lejā, es uzkāpu gredzenam virsū. Es stundām histēriski raudāju, un tikai tad piezvanīju Trevisam," atklāj Kardašjana, kura saņēma mierinājuma vārdus no mīļotā.