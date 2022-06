Amberas Hērdas māsa komentē Depa uzvaru tiesas prāvā

"Es joprojām iestājos par tevi, māsiņ. Vakar, šodien un rīt es vienmēr lepošos ar tevi par to, ka iestājies par sevi, par to, ka liecināji šeit, Virdžīnijā, un Lielbritānijā, un par to, ka esi balss tik daudziem citiem, kuri paši nevar runāt par lietām, kas notikušas aiz slēgtām durvīm. Mēs zinājām, ka šī būs cīņa pret straumi un to, ka visas kārtis ir pret mums. Bet tu iestājies par sevi, neraugoties ne uz ko.