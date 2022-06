Greifāne atbild nelabvēļu kritikai: Es vienmēr esmu mīlējusi savu zemi, nevienam no jums to neatņemt

Vietnē "TikTok" viņa publiskojusi pārdomas, kurās uzsver, ka vienmēr ir mīlējusi savu dzimteni. "Lielai daļai no jums nekad nekas nebūs labi, neviens nebūs pietiekami labs, jūs tikai neaizmirstiet kādreiz paskatīties spogulī un pajautāt, vai es pats esmu labāks par tiem, kurus nolieku. Es vienmēr esmu mīlējusi savu zemi, nevienam no jums man to neatņemt. Novēlu, lai katram vairāk mīlestības, pozitīvu domu, saules sirdī. Dzīvojiet savu dzīvi pilnvērtīgi, neļaujiet citiem noteikt ko un kā jums darīt. Katrs no jums ir pelnījis būt laimīgs, arī es."