Populārā ukraiņu influencere pirmo reizi parāda savu mīļoto no Rīgas

Pie fotogrāfijām Stužuka veltījusi arī sirsnīgu ierakstu par mīlestību un atbrīvošanos no pagātnes rēgiem. "Cik ilgi es sevi lamāju par to, ka nēsāju pagātnes nastu uz muguras. Sieviete ir seksīga un pievilcīga tad, kad viņa šo nastu atstāj pagātnē. Kad viņa neievelk vecus aizvainojumus un senas sāpes jaunajā dzīvē. [..]

Koncentrējies uz tagadni, uz to, kas ir tagad, nevis uz pagātni un to, kas kādreiz sāpējis. Mīlestība ir cilvēka dzīves skaistākā jēga, bet mīlestību var un vajag attīstīt un veidot. Ir liela laime satikt cilvēku, kurš gatavs to dot pretī. Un neatkarīgi no tā, ko citi saka, sieviete, pat visspēcīgākā un pašpietiekamākā, uzplaukst mīlestībā. Kad viņa mīl un ir mīlēta," emocionāli raksta Stužuka.