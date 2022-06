"Es nevainoju zvērinātos - Džonijs ir fantastisks aktieris." Ambera Hērda pirmo reizi komentē tiesas spriedumu

Intervijā NBCA, Hērda sacīja, ka viņa nevaino zvērinātos par to, ka noticēja Depam.

"Man ir vienalga, ko kāds par mani domā vai kādus spriedumus vēlas izdarīt par to, kas notika manā mājā, manā laulībā, aiz slēgtām durvīm. Es neuzskatu, ka vidusmēra cilvēkam vajadzētu zināt šīs lietas. Tāpēc es neuztveru to personiski.

Bet ja kāds ir pārliecināts, ka esmu pelnījusi saņemt visu to naidu, pa ja kāds domā, ka es meloju - jūs nevarat man ieskatīties acīs un pateikt, ka sociālajos tīklos ir bijis godīgs šīs lietas atspoguļojums. Jūs man neiestāstīsiet, ka tas ir bijis godīgi," sacīja Hērda.

Žurnāliste arī uzsvēra, ka zvērināto uzdevums bija skatīties uz faktiem un pierādījumiem, nevis tikt apburtiem no Depa personības un statusa. Uz to aktrise atbildēja: "Un atkal, kā viņi varēja noticēt, ja trīs nedēļu garumā viņi klausījās to, cik neuzticams cilvēks es esmu?"