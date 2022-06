Ambera Hērda atzīst, ka joprojām mīl Džoniju Depu

Hērda jaunākajā intervijā NBC atzina, ka pēc visa notikušā joprojām mīl savu bijušo vīru. "Es viņu mīlu. Es viņu mīlēju ar visu savu sirdi. Un es darīju visu iespējamo, lai censtos izglābt salauztas attiecības, bet es to nespēju. Man pret viņu nav sliktu emociju. Es zinu, ka to varētu būt grūti saprast, bet tikpat viegli tiem, kuri kādreiz ir patiesi kādu mīlējuši," sacīja Hērda.

Intervijā Herda piebilda, ka "uztvērusi par pašsaprotamu to, ko uzskatījusi par tiesībām runāt", un tagad baidās to darīt. "Es baidos, ka neatkarīgi no tā, ko es daru, neatkarīgi no tā, ko es saku vai kā es to saku, katrs solis tiks uztverts kā iespēja apklusināt mani," sacīja Hērda, atbildot uz žurnālistes jautājumu, vai viņai nav bažas, ka Deps varētu viņu atkal iesūdzēt tiesā.