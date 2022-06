"Nezināšana neatbrīvo no atbildības." Riva un Tīna honorāru par Krievijā balstīto uzņēmuma ballīti ziedo Ukrainai

"Nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet organizāciju, kuras pasākumā biju kā moderators, pirms tam nezināju un nebiju izpētījis. Savu nopelnīto honorāru esmu noziedojis atbalstam Ukrainas cilvēkiem," vietnē "Instagram" raksta Riva, pievienojot ekrānuzņēmumus no veiktā ziedojuma.

Arī Samanta Tīna "Instagram" īsajos stāstiņos paskaidroja, ka izdarījusi to pašu: "Ņemot vērā emocijas par pasākumu, kurā es esmu uzstājusies, esmu nolēmusi visu savu honorāru ziedot Ukrainai, jo, manuprāt, šajā situācijā svarīgi visiem palikt vienotiem."

"Uzstājos Baltijas dibinājumam! Runāju Latviski! Bija arī cilvēki no Ukrainas, kas mani ļoti priecēja. Es daru savu darbu, esot uzrunāta Latvijā no Baltijas dibinājuma!

Ne es tur strādāju, ne esmu ieinteresēta pētīt vēstures pirmsākumus. Pasākumā es runāju latviski, Latvijā Baltijas dibinātai kompānijai! To, protams, visu noskaidroju, jo arī man tas ir svarīgi!" skaidroja Tīna.

"Lūgums mūsu tautiešiem… Lūdzu, beidzam savā starpā plēsties par to, ka otrs dara savādāk nekā jums to gribētos. Lūdzu, beidzam rakstīt otram - man gribētos, lai Tu būtu pateikusi tā vai šitā… Jums gribētos…

Bet, lūdzu, ļaujat cilvēkiem dzīvot dzīvi kā viņiem pašiem gribas, mums katram tā ir viena, mums katram ir ļauts izdzīvot savu dzīvi kā mēs to gribam."

Vēlāk Sauliete atklāja, kāpēc turpinās tirgot Krievijas kompānijas produkciju: "Man raksta daudz vēstuļu – negatīvas, agresīvas, pretīgas. (..) Ja jūs turpināt iet uz darbu, kāpēc es nedrīkstu? Šodien atkal saņēmu ziņas, ka obligāti jāatsakās no NL. Kāpēc man jāatsakās no tā, ko lietoju? Tad atsakieties no gāzes! Kā tieši Putins ir pietuvināts NL? Tāpēc, ka krievu kompānija? Bet tie ir adekvāti cilvēki, kas izveidojuši šo kompāniju."