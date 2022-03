"Vai tāpēc, ka strādāju krievu kompānijā, esmu palikusi par Latvijas nodevēju?" Katrīne Sauliete kara laikā netiek galā ar negatīviem komentāriem

"Lūgums mūsu tautiešiem… Lūdzu, beidzam savā starpā plēsties par to, ka otrs dara savādāk nekā jums to gribētos. Lūdzu, beidzam rakstīt otram - man gribētos, lai tu būtu pateikusi tā vai šitā… Jums gribētos… Bet, lūdzu, ļaujat cilvēkiem dzīvot dzīvi, kā viņiem pašiem gribas, mums katram tā ir viena, mums katram ir ļauts izdzīvot savu dzīvi, kā mēs to gribam. (..) Teikt - beidz strādāt, jo konkrēta kompānija tika dibināta nevēlamā valstī, tas nežēlīgi… Vispār rīkot raganu tiesu ir nežēlīgi," vietnē "Instagram" raksīja Sauliete.