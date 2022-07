Izbaudi kultūru kaimiņos! "Kauņa 2022" pasākumu programma jūlijam

Audra festivāls, nesen notikušais 5 dienu spektrālais festivāls, sagrāva stereotipus un demonstrēja mūsdienīgu pilsētu. Iepazīstieties tuvāk ar izciliem māksliniekiem un sekojiet līdzi vēl vairākām fantastiskām izstādēm, piemēram: Čurļoņa Nacionālajā mākslas muzejā - Viljama Kentridža izstādi "That Which We Do Not Remember" un Joko Ono instalāciju "Ex It" Lietuvas Bankā. Kā katru gadu, Pažaislis Music Festival pulcēsies dažādi izpildītāji: sākot no džeza līdz operai, no kvarteta līdz simfoniskajam orķestrim. Eiropas kultūras galvaspilsēta turpina pildīt savu solījumu - apvienojot mākslu un kultūru.